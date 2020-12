Sono stati i grandi colossi del web a favorire QAnon (Di venerdì 18 dicembre 2020) Di chi è stata la colpa per la diffusione delle grandi teorie del complotto di QAnon, del presunto piano per far fuori Donald Trump, delle teorie negazioniste contro il coronavirus? C’è un unico, inconfondibile identikit: le grandi e potenti companies del web. Da Google a Facebook, ognuna di loro ha avuto le proprie responsabilità nel rendere celebri in tutto il mondo questi fenomeni che, senza la loro vasta cassa di risonanza, probabilmente sarebbero stati confinati a una cerchia piuttosto stretta di persone. La diffusione QAnon è stata misurata da NewsGuard, l’azienda statunitense che monitora lo stato dell’informazione sul web e l’affidabilità dei vari siti di notizie. LEGGI ANCHE > Mozione anti QAnon, 17 repubblicani votano contro Diffusione QAnon, come è stata ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Di chi è stata la colpa per la diffusione delleteorie del complotto di, del presunto piano per far fuori Donald Trump, delle teorie negazioniste contro il coronavirus? C’è un unico, inconfondibile identikit: lee potenti companies del web. Da Google a Facebook, ognuna di loro ha avuto le proprie responsabilità nel rendere celebri in tutto il mondo questi fenomeni che, senza la loro vasta cassa di risonanza, probabilmente sarebberoconfinati a una cerchia piuttosto stretta di persone. La diffusioneè stata misurata da NewsGuard, l’azienda statunitense che monitora lo stato dell’informazione sul web e l’affidabilità dei vari siti di notizie. LEGGI ANCHE > Mozione anti, 17 repubblicani votano contro Diffusione, come è stata ...

albertoangela : Sono stati il talento e l'incredibile forza a far emergere Artemisia Gentileschi in un mondo in cui le donne rimane… - Fedez : Felice di essere stati d’aiuto ??Sperando che tutti i giornalisti e personaggi che in questi giorni si sono dimostra… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - nila56177570 : RT @AtlantisProm: 'Quando parli con Dayane è tutto un io, io, io' Tommy ma proprio tu dici ste cose? Che i tuoi amici nella casa sono stat… - chesuccede__ : RT @cremino01: Inizia tutto con Morgan che si fa cacciare e ricomincia tutto con Morgan che si fa cacciare, chiaro segno che questi mesi so… -