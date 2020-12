Serie B, Frosinone e Salernitana non si superano: allo Stirpe finisce 0-0 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’anticipo serale della 13ª giornata tra Frosinone e Salernitana è finita 0-0. Una partita intensa, con occasione da entrambe le parti. Frosinone più intraprendente e Salernitana pronta a sfruttare al meglio le ripartenze. Al 56esimo minuto i padroni di casa hanno colpito la traversa con un tiro potente da fuori area da parte di Rohden. Restano dunque inalterate le distanze in classifica tra le due squadre, con i campani che agganciano provvisoriamente l’Empoli al primo posto a quota 25. I ciociari sono terzi a 24 punti. Foto: logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’anticipo serale della 13ª giornata traè finita 0-0. Una partita intensa, con occasione da entrambe le parti.più intraprendente epronta a sfruttare al meglio le ripartenze. Al 56esimo minuto i padroni di casa hanno colpito la traversa con un tiro potente da fuori area da parte di Rohden. Restano dunque inalterate le distanze in classifica tra le due squadre, con i campani che agganciano provvisoriamente l’Empoli al primo posto a quota 25. I ciociari sono terzi a 24 punti. Foto: logoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

