Serie A, dove vedere la tredicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 18 dicembre 2020) tredicesima giornata: domani alle 15 il via con il match tra Fiorentina e Verona. La Juve di scena a Parma, mentre il Milan capolista sarà impegnato nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il turno infrasettimanale appena concluso, torna subito in campo la Serie A. Il tredicesimo turno partirà con la sfida L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 18 dicembre 2020): domani alle 15 il via con il match tra Fiorentina e Verona. La Juve di scena a Parma, mentre il Milan capolista sarà impegnato nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dopo il turno infrasettimanale appena concluso, torna subito in campo laA. Il tredicesimo turno partirà con la sfida L'articolo NewNotizie.it.

Gazzetta_it : #Milan, in una squadra dove tutti vanno in gol #Rebic è ancora a 0 - lukecolombs1990 : Bello. Molto bello. Ma chiaramente un finale di serie. Vediamo dove vanno a parare l'anno prossimo #TheMandalorian - FrancescoSessa_ : RT @Gazzetta_it: #Milan, in una squadra dove tutti vanno in gol #Rebic è ancora a 0 - cucciolosecondo : @giovannicoviel1 @GMontalesi @stockazz @Luca100celleASR Covy parliamo di cose serie, tra le 4 dove ti vedi meglio? - tefulmino : Mister Simpatia Flavio #Briatore blocca il traffico del centro di Milano parcheggiando la RollRoyce sui binari del… -