Sci | superG Val Gardena | sulla Saslong vince Kilde

La legge norvegese è calata ancora una volta sulla Val Gardena, il cui superG ha registrato la vittoria di Alksander Aamodt Kilde con il tempo di 1'26"29, davanti ad un Mauro Caviezel apparso brillante anche sulle nevi altoatesine, staccato di soli 12 centesimi. Al terzo posto, l'altro asso norge, Kjetil Jansrud, a 21 centesimi dal vincitore. Gli altri si sono solo potuti avvicinare, ma i tempi dei primi tre sono risultati imbattibili.Buona gara per Dominik Paris, non ancora al top del rendimento, ma sempre vicino ai migliori. Il suo 12/o posto a 1"14 dal vincitore serve ad aumentare il numero dei chilometri percorsi in gara, in vista delle piste che il campione della Val d'Ultimo ama di più.In zona punti sono arrivati anche Emanuele Buzzi, che pure ha commesso qualche errore lungo il tracciato, 24/o staccato di 1"72

