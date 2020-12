Renzi da Conte col solito copione. Per un’altra mezz’ora di passerella. Iv chiede di azzerare il progetto sul Recovery Fund. E torna a battere sulla necessità di attivare il Mes (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un incontro brevissimo. Il più breve certamente tra quelli che il premier ha condotto fra tutti i partiti di maggioranza nell’ambito della verifica di governo. L’atteso faccia a faccia tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi si consuma nell’arco di 30 minuti appena. Prende tempo il premier – dopo l’incontro “franco e cordiale” secondo fonti di Palazzo Chigi – e si riserva di rispondere alle sollecitazioni che gli sono arrivate, tramite lettera, da Italia viva la notte prima dell’incontro. La delegazione Renziana è composta dall’ex premier, le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, il presidente Ettore Rosato e i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Al termine è Bellanova che parla: “Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un incontro brevissimo. Il più breve certamente tra quelli che il premier ha condotto fra tutti i partiti di maggioranza nell’ambito della verifica di governo. L’atteso faccia a faccia tra Giuseppee Matteosi consuma nell’arco di 30 minuti appena. Prende tempo il premier – dopo l’incontro “franco e cordiale” secondo fonti di Palazzo Chigi – e si riserva di rispondere alle sollecitazioni che gli sono arrivate, tramite lettera, da Italia viva la notte prima dell’incontro. La delegazioneana è composta dall’ex premier, le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti, il presidente Ettore Rosato e i capigruppo Maria Elena Boschi e Davide Faraone. Al termine è Bellanova che parla: “Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per ...

