Programmi TV di stasera, venerdì 18 dicembre 2020. Su Rai2 il documentario «Il Futuro del Cibo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Futuro del Cibo - Rai2 Rai1, ore 21.35: The Voice Senior Nuova serata in compagnia di The Voice Senior e Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Nell’attesa di scoprire, domenica 20 dicembre, chi sarà il primo vincitore dello show, stasera va in onda la semifinale con la fase decisiva del “Knock out”. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le “Blind Audition”, si sono delineate le squadre. Ciascun team è arrivato a questa fase con 6 concorrenti per squadra, ma solo due di loro avranno la possibilità di accedere alla finale. In due agguerritissime manche i 24 cantanti si esibiranno per tentare di convincere ancora una volta il loro coach a passare il turno. Rai2, ore ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) IldelRai1, ore 21.35: The Voice Senior Nuova serata in compagnia di The Voice Senior e Antonella Clerici. Con lei i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Nell’attesa di scoprire, domenica 20, chi sarà il primo vincitore dello show,va in onda la semifinale con la fase decisiva del “Knock out”. Durante le tre puntate di audizioni al buio, le “Blind Audition”, si sono delineate le squadre. Ciascun team è arrivato a questa fase con 6 concorrenti per squadra, ma solo due di loro avranno la possibilità di accedere alla finale. In due agguerritissime manche i 24 cantanti si esibiranno per tentare di convincere ancora una volta il loro coach a passare il turno., ore ...

