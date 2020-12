Previsioni meteo 19 dicembre: torna il maltempo, piogge diffuse al Centro-Nord (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle regioni settentrionali e centrali la giornata del 19 dicembre sarà caratterizzata da precipitazioni e nuvolosità diffusa. Meglio al Sud Pioggia e nuvole. Saranno il comun denominatore della giornata di sabato 19 dicembre su buona parte dell’Italia settentrionale e centrale, con rovesci previsti sin dalle prime ore del mattino e che proseguiranno, in alcuni casi con ben poche interruzioni, durante il pomeriggio e la sera. Diverse le regioni interessate, stando a quanto riportato nelle Previsioni dell’Aeronautica Militare: a cominciare dalla Liguria (Genovese e Spezzino) e dalla Sardegna (Cagliaritano) dove la pioggia cadrà dal mattino mentre in Pianura Padana la giornata si aprirà con la nebbia e foschie interesseranno anche il versante adriatico. Nebbia che andrà diradandosi nel corso del pomeriggio anche se in tutto il Paese i ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelle regioni settentrionali e centrali la giornata del 19sarà caratterizzata da precipitazioni e nuvolosità diffusa. Meglio al Sud Pioggia e nuvole. Saranno il comun denominatore della giornata di sabato 19su buona parte dell’Italia settentrionale e centrale, con rovesci previsti sin dalle prime ore del mattino e che proseguiranno, in alcuni casi con ben poche interruzioni, durante il pomeriggio e la sera. Diverse le regioni interessate, stando a quanto riportato nelledell’Aeronautica Militare: a cominciare dalla Liguria (Genovese e Spezzino) e dalla Sardegna (Cagliaritano) dove la pioggia cadrà dal mattino mentre in Pianura Padana la giornata si aprirà con la nebbia e foschie interesseranno anche il versante adriatico. Nebbia che andrà diradandosi nel corso del pomeriggio anche se in tutto il Paese i ...

