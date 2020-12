Perché il Recovery plan non recuperi tutto per non recuperare nulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Recovery sta letteralmente per recupero, non a caso il Presidente Conte ha parlato a più riprese di Fondo di recupero a proposito del Recovery fund. Il recupero di “qualcosa”, presuppone però che qualcosa si sia perduto, che bisogna colmare un ritardo, una disuguaglianza, una distorsione o un errore del passato. Non esiste insomma recupero, senza “oggetto” da recuperare. Il Recovery plan, così come il Governo lo ha presentato nelle linee generali, pare soffrire di una sindrome di questo tipo, che grida un po’ vendetta se pensiamo all’enormità di risorse di cui l’Italia disporrà e del peso che queste scelte avranno su almeno tre generazioni future. Una responsabilità pesante per un Governo retto su una maggioranza parlamentare non certo di unità nazionale, con addosso il peso di scelte con effetti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)sta letteralmente per recupero, non a caso il Presidente Conte ha parlato a più riprese di Fondo di recupero a proposito delfund. Il recupero di “qualcosa”, presuppone però che qualcosa si sia perduto, che bisogna colmare un ritardo, una disuguaglianza, una distorsione o un errore del passato. Non esiste insomma recupero, senza “oggetto” da. Il, così come il Governo lo ha presentato nelle linee generali, pare soffrire di una sindrome di questo tipo, che grida un po’ vendetta se pensiamo all’enormità di risorse di cui l’Italia disporrà e del peso che queste scelte avranno su almeno tre generazioni future. Una responsabilità pesante per un Governo retto su una maggioranza parlamentare non certo di unità nazionale, con addosso il peso di scelte con effetti ...

marattin : Ieri sera sono stato a Tg2 post. Perché crediamo che sia un momento cruciale per il Paese, le nostre idee sul Recov… - borghi_claudio : @ArBlurex A me lo viene a chiedere? Spiego la fregatura del recovery fund da quando è stato inventato. Se fosse ver… - gennaromigliore : Per quanto ci riguarda la crisi di Governo potrà essere evitata solo dal Premier riaffermando la centralità della p… - lemaris_lori : RT @marattin: Ieri sera sono stato a Tg2 post. Perché crediamo che sia un momento cruciale per il Paese, le nostre idee sul Recovery Fund,… - HuffPostItalia : Perché il Recovery plan non recuperi tutto per non recuperare nulla -

