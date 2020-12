Pensione gennaio e febbraio, pagamento anticipato: le date per ritirarla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriverà in anticipo il pagamento della Pensione di gennaio e anche quella di febbraio. L’Inps ha comunicato il calendario di pagamento per i prossimi mesi di gennaio e febbraio 2021, stando all’ultima ordinanza della Protezione Civile, che dunque avverrà in anticipo per coloro che ritirano i soldi in contanti, una prassi questa nel periodo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Arriverà in anticipo ildelladie anche quella di. L’Inps ha comunicato il calendario diper i prossimi mesi di2021, stando all’ultima ordinanza della Protezione Civile, che dunque avverrà in anticipo per coloro che ritirano i soldi in contanti, una prassi questa nel periodo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gukslileuphoria : Non il medico di famiglia che non avvisa che va in pensione e ci arriva oggi la lettera che dal primo gennaio siamo tutti senza medico???? - Oblomov58 : Oh ragazzi, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Ferie fino al 31/12 poi al 1 gennaio sarò in pensione. - AttilaAzureRive : RT @LorenzoZL74: Bersani ci faccia vedere che crede nel lockdown e capisce davvero i problemi degli italiani, rinunciando alla tredicesima… - infoitsalute : Barbero, Fantozzi, La Motta, Aniello, Bruna: in pensione dal 1 gennaio diversi medici - infoitsalute : Barbero, Fantozzi, La Motta, Aniello, Bruna: in pensione dal 1 gennaio diversi medici -