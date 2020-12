Napoli, Natale all’estero per Mertens e Osimhen: cureranno in Belgio gli infortuni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dries Mertens e Victor Osimhen voleranno in Belgio per curare i rispettivi infortuni e tornare quanto prima in campo Dries Mertens si è infortunato contro l’Inter e sin dall’inizio, viste anche le lacrime del calciatore, è sembrato qualcosa di serio. Ieri ha sostenuto gli esami che hanno evidenziato una distorsione di primo/secondo grado con interessamento dei legamenti. Il numero 14 azzurro dovrebbe così restare fuori circa un mese. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Mertens volerà in Belgio durante le vacanze natalizie per curarsi presso la clinica Move to Cure di Anversa, dove è già stato in passato così come Younes e Ghoulam. Nella struttura guidata dal Dott. Lieven Maesschalck, ci sarà anche Victor Osimhen. I due attaccanti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Driese Victorvoleranno inper curare i rispettivie tornare quanto prima in campo Driessi è infortunato contro l’Inter e sin dall’inizio, viste anche le lacrime del calciatore, è sembrato qualcosa di serio. Ieri ha sostenuto gli esami che hanno evidenziato una distorsione di primo/secondo grado con interessamento dei legamenti. Il numero 14 azzurro dovrebbe così restare fuori circa un mese. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno,volerà indurante le vacanze natalizie per curarsi presso la clinica Move to Cure di Anversa, dove è già stato in passato così come Younes e Ghoulam. Nella struttura guidata dal Dott. Lieven Maesschalck, ci sarà anche Victor. I due attaccanti ...

