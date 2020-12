LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia è seconda! “Sono sulla strada giusta” (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 LA CRONACA DELLA Discesa FEMMINILE IN VAL d’Isere LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO AGGIORNATA Sofia Goggia: “PECCATO, AVREI POTUTO VINCERE. IO CI Sono” IL VIDEO DELLA CADUTA DI FEDERICA BRIGNONE IL VIDEO DELLA CADUTA DI NICOLE SCHMIDHOFER LA VITTORIA DI KILDE IN VAL GARDENA, PARIS VICINO ALLA TOP-10 IL VIDEO DEL SUCCESSO DI KILDE IN VAL GARDENA Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 12.48: In classifica generale di Coppa del Mondo Petra Vlhova limita i danni, perdendo pochi punti rispetto a Bassino e Gisin. La slovacca conduce con 420 punti contro i 275 di Shiffrin, i 258 dell’azzurra e i 257 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 LA CRONACA DELLAFEMMINILE IN VALLA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO AGGIORNATA: “PECCATO, AVREI POTUTO VINCERE. IO CI” IL VIDEO DELLA CADUTA DI FEDERICA BRIGNONE IL VIDEO DELLA CADUTA DI NICOLE SCHMIDHOFER LA VITTORIA DI KILDE IN VAL GARDENA, PARIS VICINO ALLA TOP-10 IL VIDEO DEL SUCCESSO DI KILDE IN VAL GARDENA Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 12.48: In classifica generale di Coppa del Mondo Petra Vlhova limita i danni, perdendo pochi punti rispetto a Bassino e Gisin. La slovacca conduce con 420 punti contro i 275 di Shiffrin, i 258 dell’azzurra e i 257 ...

