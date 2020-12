Giuseppe Conte in diretta stasera sul Dpcm 18 dicembre 2020: a che ora e dove vederlo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le nuove restrizioni previste su tutta la penisola dal Dpcm 18 dicembre 2020, in previsione del Natale: ecco dove vederlo in TV e in streaming. Giuseppe Conte sarà in diretta stasera per illustrare le nuove restrizioni che saranno in vigore su tutta la penisola, in previsione del Natale, a partire dal 24 dicembre e per effetto del Dpcm 18 dicembre 2020. A che ora e dove vederlo? L'intervento del premier è previsto in serata da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020)sarà inper illustrare le nuove restrizioni previste su tutta la penisola dal18, in previsione del Natale: eccoin TV e in streaming.sarà inper illustrare le nuove restrizioni che saranno in vigore su tutta la penisola, in previsione del Natale, a partire dal 24e per effetto del18. A che ora e? L'intervento del premier è previsto in serata da Palazzo Chigi, scopriamo su quali canali, in TV e in streaming, sarà possibile seguire la ...

