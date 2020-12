"Girano voci di ulteriori limitazioni". Natale, zona rossa perenne? Drammatica accelerazione in Cdm (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Decisioni non facili ma necessarie". La parola d'ordine dei ministri prima della diretta di Giuseppe Conte è "indorare la pillola". Il Dpcm con le nuove limitazioni per Natale e le feste fino all'Epifania sarà una mazzata per gli italiani, ma soprattutto per quelle attività, tra bar, ristoranti e negozi, che speravano in una boccata d'ossigeno di fine anno. Italia in zona rossa il 24, 25, 26 e 27 dicembre, e ancora 31 dicembre, 1, 2, 3, 4 e 6 gennaio. In mezzo, 4 giorni di "tregua": 28, 29 e 30 dicembre, e 5 gennaio in zona arancione, con lievissimi e quasi impercettibili allentamenti sui divieti. Secondo altre fonti, invece, la zona rossa riguarderebbe tutti giorni delle festività dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza eccezioni. "Dobbiamo portare avanti la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Decisioni non facili ma necessarie". La parola d'ordine dei ministri prima della diretta di Giuseppe Conte è "indorare la pillola". Il Dpcm con le nuovepere le feste fino all'Epifania sarà una mazzata per gli italiani, ma soprattutto per quelle attività, tra bar, ristoranti e negozi, che speravano in una boccata d'ossigeno di fine anno. Italia inil 24, 25, 26 e 27 dicembre, e ancora 31 dicembre, 1, 2, 3, 4 e 6 gennaio. In mezzo, 4 giorni di "tregua": 28, 29 e 30 dicembre, e 5 gennaio inarancione, con lievissimi e quasi impercettibili allentamenti sui divieti. Secondo altre fonti, invece, lariguarderebbe tutti giorni delle festività dal 24 dicembre al 6 gennaio, senza eccezioni. "Dobbiamo portare avanti la ...

fearlevs : non gliel’avevo chiesto ma le voci girano - marthamyde4r : @missinstyles a londra le voci girano si sa - gliadenoidi : @Bukaniere @sararigby7 Nel dip steit girano voci che in realtà Samsung sia di Roccella Ionica...e che sia tutto un… - carwashdaughter : @LuciiP_ girano voci che interpreterà Carla Fracci in un film per la rai ???? - nebulosa_mente : Girano voci dei probabili lavori sul logo dell’Inter e io mi porto avanti con i pop corn. Cosa potrebbe mai succede… -