Elisabetta Gregoraci, tronista a Uomini e Donne? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è stata protagonista del Grande Fratello Vip in corso, la conduttrice ha subìto più di un attacco solo per essere stata la moglie di Flavio Briatore, ma anche per il suo speciale rapporto con Pierpaolo Petrelli, non ritenuto sincero. Al magazine Chi Elisabetta ha spiegato di essere felice d’aver fatto il GFVIP, ha potuto far conoscere al pubblico il suo modo di essere, e considera l’esperienza decisamente costruttiva: “Il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sentivo che il pubblico non mi conosceva veramente per come sono, anche per colpa mia, quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi.” Elisabetta è convinta di essere uscita dal reality diversa, decisamente più determinata: “Gli anni ti cambiano, con il passare del tempo si diventa più maturi e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020)è stata protagonista del Grande Fratello Vip in corso, la conduttrice ha subìto più di un attacco solo per essere stata la moglie di Flavio Briatore, ma anche per il suo speciale rapporto con Pierpaolo Petrelli, non ritenuto sincero. Al magazine Chiha spiegato di essere felice d’aver fatto il GFVIP, ha potuto far conoscere al pubblico il suo modo di essere, e considera l’esperienza decisamente costruttiva: “Il lavoro, grazie al cielo, non mi mancava, ma sentivo che il pubblico non mi conosceva veramente per come sono, anche per colpa mia, quindi ho accettato sapendo che avrei dovuto lottare, difendermi, scoprirmi.”è convinta di essere uscita dal reality diversa, decisamente più determinata: “Gli anni ti cambiano, con il passare del tempo si diventa più maturi e ...

