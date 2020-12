Dl Sicurezza | caos al Senato | Lega contro M5s | in due in infermeria

Leggi su dire

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – L’Aula del Senato e’ ufficialmente sospesa per la sanificazione, al termine delle dichiarazioni di voto per la fiducia posta sul dl Sicurezza, ma all’interno e’ il caos. Cori di “buffoni, buffoni, vergogna”, fischietti a tutto spiano. “Sei un fascista” grida qualcuno, “sei una testa di cazzo, non guardarmi cosi'”, urla qualcuno altro, e di nuovo cori di “venduti, venduti”.