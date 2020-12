Cresce la raccolta differenziata ma mancano gli impianti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia dei rifiuti sta navigando, lentamente ma costantemente, verso gli obiettivi ambientali della nuova Direttiva europea sull’economia circolare. Il Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra – l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell’Ambiente – nel fotografare il nostro Paese nel 2019, ultimo anno pre-Covid, ci fornisce preziose informazioni sul settore, utili per riflettere ed impostare politiche di gestione efficaci, con alcune notizie prudentemente incoraggianti e qualche problema all’orizzonte. I rifiuti urbani nel complesso diminuiscono rispetto all’anno precedente dello 0,3% (80.000 tonnellate in meno). Siamo a 30,1 milioni di tonnellate, non siamo mai stati sotto 29,5 negli ultimi 8 anni, ma eravamo a 32,5 milioni nel 2006/2007. La curva sembra stabilizzarsi. È vero che sono anni di crisi economica, ma nel 2019 il PIL è aumentato dello 0,3% ...