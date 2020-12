Covid Veneto, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra comuni dopo le 14 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il blocco agli spostamenti tra comuni dopo le 14, annunciato il 17 dicembre dal presidente della Regione Luca Zaia e pubblicato nel bollettino ufficiale, cambia di nuovo le regole in Veneto, richiedendo un nuovo ricorso all’ormai celebre autocertificazione per giustificare i propri movimenti nelle fasce orarie in cui sono attive le limitazioni. Per potersi spostare da un comune all’altro, infatti, sarà necessario motivare i propri movimenti con ragioni di lavoro, salute o assistenza di persone non autosufficienti. Sarà possibile spostarsi per andare a visitare i genitori anziani che hanno bisogno di essere seguiti come, naturalmente, per andare a prendere i figli. Gli spostamenti andranno giustificati anche in rientro. Il modulo in pdf è scaricabile a questo link. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il blocco aglitrale 14, annunciato il 17 dicembre dal presidente della Regione Luca Zaia e pubblicato nel bollettino ufficiale, cambia di nuovo le regole in, richiedendo un nuovo ricorso all’ormai celebreper giustificare i propri movimenti nelle fasce orarie in cui sono attive le limitazioni. Per potersi spostare da un comune all’altro, infatti, sarà necessario motivare i propri movimenti con ragioni di lavoro, salute o assistenza di persone non autosufficienti. Sarà possibile spostarsi per andare a visitare i genitori anziani che hanno bisogno di essere seguiti come, naturalmente, per andare a prendere i figli. Gliandranno giustificati anche in rientro. Ilin pdf è scaricabile a questo link.

