Covid, le regole per il cenone di Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora dubbi ed incertezze sul cenone di Natale. Concesse forse delle deroghe, che potrebbero consistere nella visita a parenti anziani o comunque a parenti stretti fino ad un massimo di due. Niente cenoni in grande e tombolata dunque, ma un Natale all’insegna del rigorismo. Anche se per alcuni anche queste misure non sono abbastanza. C’è infatti chi auspica una chiusura totale, con divieto di spostamento tra comuni anche piccoli, coprifuoco alle 20 (o addirittura alle 18) e niente visite a parenti fuori dal nucleo familiare. Tuttavia tutto è ancora da decidere. Oggi avremo la notizia definitiva: alle 18 infatti si terrà il consiglio dei Ministri all’interno del quale la decisione verrà presa. Gli infettivologi sono poco propensi per la linea più morbida, da subito avevano infatti precisato come il lockdown totale ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora dubbi ed incertezze suldi. Concesse forse delle deroghe, che potrebbero consistere nella visita a parenti anziani o comunque a parenti stretti fino ad un massimo di due. Niente cenoni in grande e tombolata dunque, ma unall’insegna del rigorismo. Anche se per alcuni anche queste misure non sono abbastanza. C’è infatti chi auspica una chiusura totale, con divieto di spostamento tra comuni anche piccoli, coprifuoco alle 20 (o addirittura alle 18) e niente visite a parenti fuori dal nucleo familiare. Tuttavia tutto è ancora da decidere. Oggi avremo la notizia definitiva: alle 18 infatti si terrà il consiglio dei Ministri all’interno del quale la decisione verrà presa. Gli infettivologi sono poco propensi per la linea più morbida, da subito avevano infatti precisato come il lockdown totale ...

AndreaOrlandosp : Anche oggi più di 800 morti, nonostante questo comincia la corsa della politica (tutta) a chi “ammorbidisce” di più… - regionepiemonte : Le regole base per il #Piemonte in #zonagialla. Le #FAQ sul sito del Governo #Covid_19 ?? - NewsMondo1 : Al via l’esodo prima del blocco di Natale, controlli su strade e autostrade: le regole per spostarsi in auto (evita… - IlFattoNisseno : Caltanissetta, covid e … Natale. Sindaco Gambino: “Serve chiudere, rispettiamo le regole” - FederSalus : In un'intervista a Nutrienti e Supplementi, il Presidente FederSalus Andrea Zanardi ha affrontato la questione dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid regole DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Covid, le regole per il cenone di Natale

Ancora dubbi ed incertezze sul cenone di Natale. Concesse forse delle deroghe, che potrebbero consistere nella visita a parenti anziani o comunque a parenti stretti fino ad un massimo di due. Niente ...

Cenone di Natale, dall'effetto aerosol agli smartphone: tutte le regole e i (nuovi divieti)

In attesa delle indicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi chiarirà per quante persone si potrà preparare la tavola del Cenone a Natale, non resta che fare ...

Ancora dubbi ed incertezze sul cenone di Natale. Concesse forse delle deroghe, che potrebbero consistere nella visita a parenti anziani o comunque a parenti stretti fino ad un massimo di due. Niente ...In attesa delle indicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi chiarirà per quante persone si potrà preparare la tavola del Cenone a Natale, non resta che fare ...