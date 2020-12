Calciomercato | Inter | Difensori a parametro zero, i nomi sulla lista di Marotta (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non solo rinforzi immediati. Marotta sta già lavorando alla prossima stagione per regalare all’Inter con un difensore centrale di peso, possibilmente a parametro zero. Il mercato offre affari low-cost: ecco chi sono i nomi in cima alla lista dell’amministratore delegato nerazzurro. L’Inter pensa al presente ma anche al futuro. Già, perché muoversi in anticipo è L'articolo Calciomercato Inter Difensori a parametro zero, i nomi sulla lista di Marotta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non solo rinforzi immediati.sta già lavorando alla prossima stagione per regalare all’con un difensore centrale di peso, possibilmente a. Il mercato offre affari low-cost: ecco chi sono iin cima alladell’amministratore delegato nerazzurro. L’pensa al presente ma anche al futuro. Già, perché muoversi in anticipo è L'articolo, idiproviene da www.meteoweek.com.

rn5_rn : RT @fcin1908it: In Spagna - Hakimi, l'Inter ritarda la prima rata da 13 mln. Nessun problema dal Real che... - - passione_inter : Mercato - Inter, quasi fatta per il rinnovo di de Vrij. Accordo fino al 2025, manca solo l'ufficialità -… - calciomercatoit : ???? #Inter - #RenatoSanches tra le priorità di #calciomercato: #Eriksen può finanziare l'affare! - CorkScrew12 : RT @fcin1908it: In Spagna - Hakimi, l'Inter ritarda la prima rata da 13 mln. Nessun problema dal Real che... - - internewsit : De Vrij e Inter alla stretta finale per il rinnovo: cifre e durata del contratto - -