Bayern Monaco, Flick: «Kimmich? Recuperi con calma, ha una lunga carriera»

Hansi Flick ha parlato delle condizioni di Kimmich alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Hansi Flick ha parlato delle condizioni di Joshua Kimmich in vista della gara contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni.

«Abbiamo parlato ieri. In definitiva, deve decidere oggi con il reparto medico come continuare il percorso. Non sono io quello che vuole mettere pressione. Vogliamo minimizzare gli errori. Ha ancora una lunga carriera davanti a sé. Non vogliamo affrettare nulla».

