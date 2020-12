Airbnb si è quotata in borsa (e oltre), in mezzo a una pandemia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 10 dicembre Airbnb si è quotata in borsa a New York ed è stato un successo: in apertura, il prezzo di ciascuna azione è salito fino a 146 dollari, più del doppio dei 68 decisi dall’azienda come prezzo di partenza. Sebbene si sia poi leggermente assestato, quella di Airbnb – che era stata definita dal Financial Times come una delle più attese tra le aziende della Silicon Valley – è stata la più grande quotazione statunitense di quest’anno. Questi risultati sono un passo importante che arriva dopo anni di attesa e soprattutto dopo mesi di difficoltà e cambiamenti. Della quotazione si parlava già da alcuni anni e, alla fine del 2019, era stato deciso che l’ingresso sarebbe stato nei primi mesi di quest’anno. Tuttavia la pandemia ha costretto l’azienda a modificare i suoi piani. Come ha dichiarato il ... Leggi su newsagent (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 10 dicembresi èina New York ed è stato un successo: in apertura, il prezzo di ciascuna azione è salito fino a 146 dollari, più del doppio dei 68 decisi dall’azienda come prezzo di partenza. Sebbene si sia poi leggermente assestato, quella di– che era stata definita dal Financial Times come una delle più attese tra le aziende della Silicon Valley – è stata la più grande quotazione statunitense di quest’anno. Questi risultati sono un passo importante che arriva dopo anni di attesa e soprattutto dopo mesi di difficoltà e cambiamenti. Della quotazione si parlava già da alcuni anni e, alla fine del 2019, era stato deciso che l’ingresso sarebbe stato nei primi mesi di quest’anno. Tuttavia laha costretto l’azienda a modificare i suoi piani. Come ha dichiarato il ...

