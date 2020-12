Vincenzo De Luca: "Ho l'impressione che si apra il mercato nero dei vaccini" (Di giovedì 17 dicembre 2020) “L’appello che faccio ai nostri concittadini è di avere comportamenti responsabili durante le feste. Dobbiamo sapere che se perdiamo il controllo della situazione avremo un mese di gennaio terribile. Bisogna evitare feste, festini, cenoni, adesso bisogna rimanere con i familiari conviventi ed essere prudenti in attesa che parta la campagna di vaccinazione”. La pensa così il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della consegna alla stazione marittima dei nuovi autobus acquistati dalla regione. “Io sono irritato ed indignato - chiarisce - per il fatto che nel nostro paese non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’impressione che si apra il mercato nero anche dei vaccini, è tanto difficile dire ai cittadini ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) “L’appello che faccio ai nostri concittadini è di avere comportamenti responsabili durante le feste. Dobbiamo sapere che se perdiamo il controllo della situazione avremo un mese di gennaio terribile. Bisogna evitare feste, festini, cenoni, adesso bisogna rimanere con i familiari conviventi ed essere prudenti in attesa che parta la campagna di vaccinazione”. La pensa così il presidente della regione Campania,De, parlando con i giornalisti a margine della consegna alla stazione marittima dei nuovi autobus acquistati dalla regione. “Io sono irritato ed indignato - chiarisce - per il fatto che nel nostro paese non si riesce mai ad avere una misura chiara. Ho l’che siilanche dei, è tanto difficile dire ai cittadini ...

