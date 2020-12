"Un alcolizzato che deve andare in comunità". Audizione Rai, la vergogna contro Mauro Corona: uno sfregio inaccetabile (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Rai, il giorno dell'Audizione di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ascoltato per il caso della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer. E a svelare i contenuti dell'Audizione ci pensa Dagospia, che dà conto delle pesantissime parole del direttore di rete. "Corona ha problemi con l'alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai, gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l'alcol e ha bisogno di essere accompagnato in una comunità di recupero", avrebbe detto Di Mare. Accuse pesantissime contro Corona. Tanto che Dago parla di "imbarazzante Audizione" e sottolinea come il direttore "scarica tutto su Salini e si dichiara custode delle leggi, come nel Settimo Sigillo". E ancora, rivela ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Rai, il giorno dell'di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ascoltato per il caso della cacciata dida CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer. E a svelare i contenuti dell'ci pensa Dagospia, che dà conto delle pesantissime parole del direttore di rete. "ha problemi con l'alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai, gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l'alcol e ha bisogno di essere accompagnato in unadi recupero", avrebbe detto Di Mare. Accuse pesantissime. Tanto che Dago parla di "imbarazzante" e sottolinea come il direttore "scarica tutto su Salini e si dichiara custode delle leggi, come nel Settimo Sigillo". E ancora, rivela ...

