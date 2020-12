Sanremo 2021 | ecco chi è Fulminacci il cantautore di rottura che ascolta i Beatles e Billie Eilish

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020), i cantautori italiani degli Anni 70 e 80,e racconta un mondo personale fatto di interrogativi e di uno sguardo disincantato sulla realtà., vero nome Filippo Utinacci, è una delle sorprese del cast del prossimo Festival di, al via dal 2 marzo. Ilè nato nel 1997 a Roma e ha lasciato il segno l’8 aprile 2019, quando ha pubblicato il disco d’esordio “La vita veramente” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, anticipato dai singoli “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Un percorso segnato anche da due importanti eventi live: ha aperto il concerto di Gazzelle al Forum di Milano a marzo 2019 e ha partecipato al Concerto del Primo ...