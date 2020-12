Regali di Natale 2020: idee e consigli per la famiglia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Regali di Natale 2020: in questo clima così strano, occorre coccolare quanto più possibile i nostri cari, a partire dai nonni o dai genitori. Quale modo migliore di un regalo “speciale”? Ecco qualche altra idea per stupire tutta la vostra famiglia. PREPARARE LA CENA: potreste preparare un buono (fatto da voi) da far utilizzare al vostro caro in qualsiasi momento voglia per mangiare una cena fatta da voi. UNA FOTO: potreste stampare una foto che vi ritrae o una importante per il vostro caro da mettere in una cornice oppure da far stampare su un oggetto come una calamita, una tazza, un puzzle o un cuscino. UNA PIANTINA: un regalo particolare ma significativo, potreste regalare una piantina che simboleggi il vostro affetto oppure delle piantine da cucina da tenere in giardino o sul balcone. PRODOTTI CULINARI ARTIGIANALI: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)di: in questo clima così strano, occorre coccolare quanto più possibile i nostri cari, a partire dai nonni o dai genitori. Quale modo migliore di un regalo “speciale”? Ecco qualche altra idea per stupire tutta la vostra. PREPARARE LA CENA: potreste preparare un buono (fatto da voi) da far utilizzare al vostro caro in qualsiasi momento voglia per mangiare una cena fatta da voi. UNA FOTO: potreste stampare una foto che vi ritrae o una importante per il vostro caro da mettere in una cornice oppure da far stampare su un oggetto come una calamita, una tazza, un puzzle o un cuscino. UNA PIANTINA: un regalo particolare ma significativo, potreste regalare una piantina che simboleggi il vostro affetto oppure delle piantine da cucina da tenere in giardino o sul balcone. PRODOTTI CULINARI ARTIGIANALI: ...

