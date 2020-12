Pedopornografia on line, 432 mostri in rete. Blitz anche ad Ancona, denunciato un 40enne (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancona - Più di 400 persone indagate, 17 arresti, 18 regioni italiane coinvolte. Sono i numeri di una delle più imponenti operazioni compiute dalla Polizia Postale negli ultimi anni per contrastare la ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020)- Più di 400 persone indagate, 17 arresti, 18 regioni italiane coinvolte. Sono i numeri di una delle più imponenti operazioni compiute dalla Polizia Postale negli ultimi anni per contrastare la ...

ANCONA - Più di 400 persone indagate, 17 arresti, 18 regioni italiane coinvolte. Sono i numeri di una delle più imponenti operazioni compiute dalla Polizia Postale negli ...

Operazione contro la pedopornografia online della Polizia Postale

«La Polizia postale svolge senza sosta l’attività di contrasto al gravissimo fenomeno criminale della pedofilia on-line. La capillare attività di monitoraggio dell’intera rete internet a salvaguardia ...

