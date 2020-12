Natale (e non solo) in lockdown: come definireste questa scelta? (Di giovedì 17 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Corretta","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sbagliata","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Necessaria","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Autoritaria","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Triste","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Perfetta","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Liberticida","index":6} Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Corretta","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sbagliata","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Necessaria","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Autoritaria","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Triste","index":4},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Perfetta","index":5},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Liberticida","index":6}

lorepregliasco : 'Salvare il Natale' era l'obiettivo primario di ottobre, ora Natale è diventato 'aggregazioni non necessarie'. Incr… - teatrolafenice : ?? Sabato 19 dicembre alle 17:30 saremo in diretta qui - juventusfc : ?? Giocare di squadra? Fondamentale! ?? (Sarebbe fondamentale anche non 'mangiarsi...' ??) ?? #XmasReunion: ???? ????… - ilariadituccio : RT @Wonderlover85: Mi sento male male male davvero pensando a questo Natale. Mi dispiace questo mio malessere non sminuisce le cose più gra… - acolombo66 : RT @davcarretta: Mancano 8 giorni a Natale e gli italiani non sanno ancora come dovranno comportarsi, quali regole saranno in vigore, quale… -