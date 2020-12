Nactoy 2021 - Annunciate le finaliste del concorso americano

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sono stateledel premio North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year). Per la categoria Car of the Year, restano in lizza la Genesis G80, la Hyundai Elantra e la Nissan Sentra. Per quella di Truck of the Year troviamo invece il Jeep Gladiator Mojave, il Ram 1500 TRX e il Ford F-150, mentre per quella Utility Vehicle of the Year sono state selezionate la Ford Mustang Mach-E, la Genesis GV80 e la Land Rover Defender. Le vincitrici l'11 gennaio. La giuria ha scelto le treper ognuna delle categorie dopo aver valutato 27 modelli in totale. La proclamazione delle vincitrici avverrà il prossimo 11 gennaio, ma in assenza del classico appuntamento del Salone di Detroit non sappiamo ancora se sarà prevista una diretta streaming ...