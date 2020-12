Lazio, Muriqi torna in gruppo: è disponibile per la partita con il Napoli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vedat Muriqi, centravanti della Lazio acquistato in estate dal Fenerbahce, è tornato in gruppo dopo l’infortunio rimediato il mese scorso durante la partita casalinga di Champions contro lo Zenit San Pietroburgo. Oggi Muriqi si è allenato con la squadra: Simone Inzaghi potrà contare su di lui per la partita di domenica contro il Napoli. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vedat, centravanti dellaacquistato in estate dal Fenerbahce, èto indopo l’infortunio rimediato il mese scorso durante lacasalinga di Champions contro lo Zenit San Pietroburgo. Oggisi è allenato con la squadra: Simone Inzaghi potrà contare su di lui per ladi domenica contro il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

