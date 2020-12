Juventus, Dybala tra presente e futuro: «Vi svelo tutto» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Paulo Dybala, attaccante della Juventus, si è raccontato tra passato, presente e futuro: le dichiarazioni della Joya Paulo Dybala, attaccante della Juventus, si è raccontato tra passato, presente e futuro. Le dichiarazioni della Joya. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 EMOZIONI BIANCONERE – «Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli con la maglia della Juve. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol, abbiamo vinto tanto insieme ed è difficile trovare un solo punto. Penso che l’arrivo alla Juventus sia stata un’emozione unica: indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi come giocatore della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Paulo, attaccante della, si è raccontato tra passato,: le dichiarazioni della Joya Paulo, attaccante della, si è raccontato tra passato,. Le dichiarazioni della Joya. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 EMOZIONI BIANCONERE – «Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli con la maglia della Juve. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol, abbiamo vinto tanto insieme ed è difficile trovare un solo punto. Penso che l’arrivo allasia stata un’emozione unica: indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi come giocatore della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al ...

