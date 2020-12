Il Piano Lombardia è la riconferma della miopia della giunta Fontana (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva essere il Piano Marshall con cui dare slancio all’economia locale soffocata dalla crisi pandemica, sembra invece si sia tradotto in un progetto senza visione con cui fare un favore agli “amici di”. Il Piano Lombardia, presentato diversi mesi fa dalla giunta di centrodestra di Attilio Fontana, è un pacchetto da 3,5 miliardi di euro (a salire) di finanziamenti per “l’avvio di una ricostruzione economica e sociale, al fianco delle istituzioni territoriali, delle imprese e dei lavoratori“. Migliaia di interventi infrastrutturali sul territorio, incentrati sui grandi temi del presente come l’innovazione, la digitalizzazione, la ricerca, la sostenibilità, la green economy, la tutela del territorio e la rigenerazione urbana. Eppure, a scorrere le iniziative in corso e i comuni coinvolti, sono stati ... Leggi su wired (Di giovedì 17 dicembre 2020) Doveva essere ilMarshall con cui dare slancio all’economia locale soffocata dalla crisi pandemica, sembra invece si sia tradotto in un progetto senza visione con cui fare un favore agli “amici di”. Il, presentato diversi mesi fa dalladi centrodestra di Attilio, è un pacchetto da 3,5 miliardi di euro (a salire) di finanziamenti per “l’avvio di una ricostruzione economica e sociale, al fianco delle istituzioni territoriali, delle imprese e dei lavoratori“. Migliaia di interventi infrastrutturali sul territorio, incentrati sui grandi temi del presente come l’innovazione, la digitalizzazione, la ricerca, la sostenibilità, la green economy, la tutela del territorio e la rigenerazione urbana. Eppure, a scorrere le iniziative in corso e i comuni coinvolti, sono stati ...

