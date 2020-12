Il giallo dei cadaveri in valigia, i vicini di casa del figlio: "Sentivamo odori, avertimmo la Asl" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venne fatto il sopralluogo dalle guardie zoofile nell'appartamento di Scandicci. Si pensò ai cani tenuti in condizioni di igiene precarie. Le indagini dei carabinieri: attivata l'Interpol per cercare Taulant evaso anni fa dai domiciliari Leggi su repubblica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Venne fatto il sopralluogo dalle guardie zoofile nell'appartamento di Scandicci. Si pensò ai cani tenuti in condizioni di igiene precarie. Le indagini dei carabinieri: attivata l'Interpol per cercare Taulant evaso anni fa dai domiciliari

