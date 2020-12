Grande Fratello Vip party di Capodanno: Vipponi e ospiti speciali, Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Arisa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo si prepara ad accogliere il nuovo anno, sperando che sia migliore di quello che si va a salutare. Anche se con importanti restrizioni e stravolgimenti di tradizioni, non si rinuncerà al countdown. Lo sa bene Alfonso Signorini che ha scelto di festeggiare con il pubblico del Grande Fratello Vip il 31 dicembre. Sarà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo si prepara ad accogliere il nuovo anno, sperando che sia migliore di quello che si va a salutare. Anche se con importanti restrizioni e stravolgimenti di tradizioni, non si rinuncerà al countdown. Lo sa bene Alfonso Signorini che ha scelto di festeggiare con il pubblico delVip il 31 dicembre. Sarà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

