Ginnastica artistica, Europei 2020: Larisa Iordache illumina tra le assenze. Bene Kovacs, Romania davanti a tutte (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Mersin (Turchia) sono incominciati gli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile. Ribadiamo, per l’ennesima volta, che si tratta di una rassegna continentale di Serie C perché tutte le Nazioni di vertice hanno deciso di non partecipare a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera sono rimaste a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. In sostanza soltanto Romania, Ucraina e Ungheria, oltre alle padrone di casa e a qualche individualista di Paesi di terza fascia, si sono presentate all’appuntamento. Oggi si è partiti con le qualificazioni seniores. Tutti i riflettori erano puntati sulla rumena Larisa Iordache, unica grande big presente a questo evento. Stiamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Mersin (Turchia) sono incominciati glidifemminile. Ribadiamo, per l’ennesima volta, che si tratta di una rassegna continentale di Serie C perchéle Nazioni di vertice hanno deciso di non partecipare a causa dell’emergenza sanitaria: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, Svizzera sono rimaste a casa per salvaguardare la salute dei propri atleti. In sostanza soltanto, Ucraina e Ungheria, oltre alle padrone di casa e a qualche individualista di Paesi di terza fascia, si sono presentate all’appuntamento. Oggi si è partiti con le qualificazioni seniores. Tutti i riflettori erano puntati sulla rumena, unica grande big presente a questo evento. Stiamo ...

A Mersin (Turchia) sono incominciati gli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile. Ribadiamo, per l'ennesima volta, che si tratta di una rassegna continentale di Serie C perché tutte le Nazioni ...

