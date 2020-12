Francesco Oppini regala l’anello alla fidanzata Cristina Tomasini

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo essere uscito dcasa del “GF Vip”si è fidanzato ufficialmente con la compagnanon si sposeranno a breve, ma nel prossimo futuro ci sarà la convivenza e un figlio.ha deciso dire: “A dire la verità non ci pensiamo ha spiegato in un’intervista al settimanale “Chi” il nostro progetto di vita insieme prevede la convivenza e un figlio. Ma, quando ero nella Casa, ho pensato che avrei voluto fare un gesto importante verso: ho capito che il nostro rapporto, nonostante la distanza fra per il Covid e il GFVip, si è rafforzato e sapevo che le ...