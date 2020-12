Forte scossa di terremoto 5.0. gente in strada (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sisma è stato registrato dalla sala sismica di Roma con un'intensità di 5.0 magnitudo. Una scossa ha fatto tremare l'isola greca di Creta. Il sisma si è verificato alle 14.36 ora italiana, con epicentro nel mar Egeo, a 47 chilometri a Nord da Palekastro. La sala sismica di Roma ha registrato un'intensità di magnitudo 5 e una profondità di 20 chilometri. ?Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Lo scorso 30 ottobre un Forte sisma di magnitudo 6,7 della scala Richter ha scosso l'isola di Samos pochi minuti prima delle 14 ora locale. Il sisma è stato avvertito anche ad Atene e in Turchia. Gravi danni sono stati registrati nella città di Smirne, devastata dalla scossa e da uno tzunami che ha inondato parte della città. Il terremoto ha fatto circa una trentina di vittime. DATI ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il sisma è stato registrato dalla sala sismica di Roma con un'intensità di 5.0 magnitudo. Unaha fatto tremare l'isola greca di Creta. Il sisma si è verificato alle 14.36 ora italiana, con epicentro nel mar Egeo, a 47 chilometri a Nord da Palekastro. La sala sismica di Roma ha registrato un'intensità di magnitudo 5 e una profondità di 20 chilometri. ?Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Lo scorso 30 ottobre unsisma di magnitudo 6,7 della scala Richter ha scosso l'isola di Samos pochi minuti prima delle 14 ora locale. Il sisma è stato avvertito anche ad Atene e in Turchia. Gravi danni sono stati registrati nella città di Smirne, devastata dallae da uno tzunami che ha inondato parte della città. Ilha fatto circa una trentina di vittime. DATI ...

Il_Cloud : @INGVterremoti In provincia sud di Milano breve scossa subito seguita da una 'botta' singola più forte - dirntking : @IRONL0KI Sisi, io ero in bagno appena uscita dalla doccia ed ho visto la parete con lo specchio muoversi. È stata… - paolacontini64 : @MantiniRita L'ho percepito, una leggera scossa, temevo fosse un forte sisma in altra zona. Speriamo si fermi qui. - sergioronchi1 : Circa 15 minuti fa si è sentita una scossa di terremoto forte ma durata pochissimo. Io abito al 6° piano e si è sen… - agntfisher : prima ho sentito la parete muoversi e ho pensato 'MASSÌ, mia sorella avrà sbattuto forte il frigo e si sarà sentito… -