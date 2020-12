«Dash and Lily»: perché guardare la serie di Natale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un ragazzo, una ragazza, un diario comune e, nell’aria, il profumo melenso del lieto fine. Dash & Lily, ad un primo sguardo, sembrerebbe non avere niente di speciale. Niente di originale. E, quasi, sarebbe lecito sentirsi infastiditi dal primo episodio della serie Netflix, così carica di cliché e di adolescenti da manuale (ombrosi, delusi, soli) da indurre lo spettatore ad uno stato di intorpidimento. Troppa banalità, troppa musica, troppe rappresentazioni fasulle. Poi, d’improvviso, una svolta. Dash & Lily, di cui Netflix starebbe vagliando la possibilità di una seconda stagione, finisce per avviluppare chi la guardi in un sottomondo magico, dove il Natale sia vita e gioia e miracoli, e Dash e Lily i ciceroni di tanta bellezza. https://www.youtube.com/watch?v=c-dNUTZwuEc Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un ragazzo, una ragazza, un diario comune e, nell’aria, il profumo melenso del lieto fine. Dash & Lily, ad un primo sguardo, sembrerebbe non avere niente di speciale. Niente di originale. E, quasi, sarebbe lecito sentirsi infastiditi dal primo episodio della serie Netflix, così carica di cliché e di adolescenti da manuale (ombrosi, delusi, soli) da indurre lo spettatore ad uno stato di intorpidimento. Troppa banalità, troppa musica, troppe rappresentazioni fasulle. Poi, d’improvviso, una svolta. Dash & Lily, di cui Netflix starebbe vagliando la possibilità di una seconda stagione, finisce per avviluppare chi la guardi in un sottomondo magico, dove il Natale sia vita e gioia e miracoli, e Dash e Lily i ciceroni di tanta bellezza. https://www.youtube.com/watch?v=c-dNUTZwuEc

Marteensis : @poetryskies allora, come serie, ho trovato carina e perfetta per questo periodo Dash And Lily. di film ti direi: O… - chiickpii : Intanto inizio Dash and Lily, sperando sia bello come il libro che mi aveva fatta innamorare anni fa - moonylvpin_ : Oddio sono un po' indecisa su quale dirti di iniziare prima, forse Julie and The Phantoms e poi successivamente Das… - patonzi : @snowvflake Non mi ricordo se le hai già viste ma Lucifer, Reign, Dash and Lily per qualcosa di natalizio, Downton Abbey (!!), Spinning Out - useless_jade : @elebonnyy sappi che ti aspetto per commentare insieme la fine di dash and lily (pure se vuoi sclerare nel mezzo delle puntate) -

Ultime Notizie dalla rete : Dash and «Dash and Lily»: perché guardare la serie di Natale Vanity Fair.it A Castiglione delle Stiviere ingressi e uscite tutti videosorvegliati dall’inizio del 2021

Il sistema varchi sarà presto condiviso anche coi carabinieri. In arrivo per la polizia locale nuove dash cam e body cam ...

Mario Kart Double Dash: è possibile giocarci su Xbox Series S?

Xbox Series S è un ottimo compromesso per accedere alla nona generazione. E se vi dicessimo che consente anche di giocare a Mario Kart Double Dash?

Il sistema varchi sarà presto condiviso anche coi carabinieri. In arrivo per la polizia locale nuove dash cam e body cam ...Xbox Series S è un ottimo compromesso per accedere alla nona generazione. E se vi dicessimo che consente anche di giocare a Mario Kart Double Dash?