Coronavirus: in Lombardia 68 vittime e 2.730 positivi, l'8,6% dei tamponi (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) su Notizie.it.

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - RegLombardia : #LNews Non solo continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (-1) e nei reparti (-460), ma è anche reco… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196). Il numero dei tamponi effettuat… - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia lieve calo dei nuovi contagi: +2.730. Sono 68 i decessi in 24 ore - Affaritaliani : In Lombardia 2730 nuovi positivi Calano i ricoverati, 68 i decessi -