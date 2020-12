Cis in Irpinia e Sannio | Maglione scrive al Ministro per il Sud

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Insieme ai colleghi portavoce Maria Pallini e Generoso Maraia, ho scritto alper il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per sollecitare l’attivazione del contratto istituzionale di sviluppo nele nell’” così il deputato e portavoce M5S Pasqualein una nota. “Una richiesta accorata – prosegue il deputato – che nasce dalla necessità di superare quel gap che separa le nostre aree da quelle più sviluppate del Paese, e che si protrae ininterrottamente da 40 anni. A certificarlo è anche l’ultimo rapporto Svimez, da cui è emerso che la crisi pandemica sul Sud Italia ha impattato con maggiore drammaticità, avendo incrociato fragilità strutturali e un tessuto produttivo più debole, dovuti alla precedente lunga crisi, da cui il Mezzogiorno non è mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Cis Irpinia

anteprima24.it

“Insieme ai colleghi portavoce Maria Pallini e Generoso Maraia, ho scritto al Ministro per il sud e la coesione territoriale, ...“Insieme ai colleghi portavoce Maria Pallini e Generoso Maraia, ho scritto al Ministro per il sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per sollecitare l’attivazione del contratto istituzio ...