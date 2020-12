ItaSportPress : Benzema fa pratica col cucchiaio... (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Benzema pratica

La Gazzetta dello Sport

La partita è ormai indirizzata ma gli ospiti resistono praticamente per tutto il primo tempo ... I baschi resistono fino al 74', quando Benzema ribadisce in rete un ottimo traversone di Carvajal per ...I blancos chiudono in testa il girone dell'Inter grazie al 2-0 sui tedeschi che passano lo stesso. Gli uomini di Simeone vincono 0-2 in Austria.