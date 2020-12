A Vasco Rossi il Nettuno d’Oro | “Voglio tornare a fare concerti”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 dicembre 2020)ha ricevuto ild'Oro, il massimo riconoscimento conferito dal Comune di Bologna, dal sindaco Virginio Merola, in una cerimonia senza pubblico a Palazzo d'Accursio. Il rocker di Zocca, 68 anni, ha legato gran parte della sua storia professionale a Bologna fin dagli anni giovanili. "Aspetto didal vivo, di poterci riabbracciare per me il concerto è quello, si possonoin streaming, si può far tutto, ma senza il pubblico vero davanti è molto diverso, non c'è il confronto", ha detto l'artista. "Finalmente chiudiamo un cerchio, sappiamo tutti cheha vissuto, studiato, cantato e prodotto qui e riconosciamo quanto ha dato alla città di Bologna con le sue canzoni e il suo modo di ...