VIDEO | Nettuno d’oro a Vasco | “Bolognesi si nasce | non si diventa”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) BOLOGNA – “Eccomi qua, ciao. Siamo pochi ma buoni. Grazie. Bolognesi si nasce, ma non si diventa, è più facile diventare cittadini americani, se sposi un’americana, che bolognesi”. Sono le prime parole di Vasco Rossi oggi in Comune a Bologna ricevendo il Nettuno d’oro, dal ’74 la massima onorificenza civica cittadina a chi onora la città delle Due Torri. Vasco, arrivando in Comune, ha salutato il filosofo Stefano Bonaga, il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli e il cantautore e amico Gaetano Curreri, tutti invitati speciali oggi. Vasco, con la mascherina, indossa una camicia a scacchi bianca e nera, un paio di pantaloni neri e un paio di Nike.