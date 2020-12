Ultime Notizie Roma del 16-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno non c’ho covid sono 14844 nuovi casi di positività al coronavirus registrati ieri le vittime invece 846 tamponi effettuati nelle24 ore in Italia sono stati 162880 con un rapporto di positivi pari al 9,1% Oggi abbiamo dei dati contrastanti più di 14000 positivi e rapporto di positività sotto i decibel con meno di 92 ricoveri in terapia intensiva Tuttavia il dato dei morti davvero molto elevata detto ieri il direttore della prevenzione del Ministero della Salute già mi resta analizzando la situazione per gli elogi agli occhi il dato del Veneto che sta sopra i 3000 contagi contatto di positività del 18% siamo ancora sopra la soglia critica per l’occupazione dei posti in terapia intensiva e di area medica di ceretta l’Istatscrivere ...