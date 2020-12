Ultima riunione 2020 della Federal Reserve: gli acquisti di titoli continueranno finché l’economia non mostrerà sostanziali progressi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ultima riunione del 2020 per la Federal Reserve, la banca centrale statunitense. L’appuntamento cade in periodo particolarmente delicato, mentre è in corso il passaggio di testimone alla Casa Bianca e la pandemia continua a infliggere danni umani, sociali ed economici. Come previsto la Fed ha lasciato invariato, e sul minimo storico, il livello dei tassi tra 0 e 0,25% (in questo caso il tasso con cui le banche si scambiano tra loro le riserve depositate presso la Fed che, a cascata, influenza l’interesse di tutti i tipi di prestiti). Il programma di acquisto titoli verrà invece portato avanti fino a quando non ci saranno “sostanziali” progressi sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione. La pandemia crea “considerevoli rischi” nel medio termine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)delper la, la banca centrale statunitense. L’appuntamento cade in periodo particolarmente delicato, mentre è in corso il passaggio di testimone alla Casa Bianca e la pandemia continua a infliggere danni umani, sociali ed economici. Come previsto la Fed ha lasciato invariato, e sul minimo storico, il livello dei tassi tra 0 e 0,25% (in questo caso il tasso con cui le banche si scambiano tra loro le riserve depositate presso la Fed che, a cascata, influenza l’interesse di tutti i tipi di prestiti). Il programma di acquistoverrà invece portato avanti fino a quando non ci saranno “sul fronte dell’occupazione e dell’inflazione. La pandemia crea “considerevoli rischi” nel medio termine, ...

