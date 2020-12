Tutte le azioni dell’Unione europea per combattere la propaganda del Cremlino (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Negli ultimi anni l’Unione europea ha progressivamente rafforzato il proprio impegno nella lotta alla disinformazione e ai suoi effetti politici. Sebbene siano molti gli attori che producono e diffondono disinformazione per ragioni economiche oltre che di potere, l’UE sembra preoccuparsi particolarmente per le minacce provenienti dalla Russia. I massimi funzionari e istituzioni con sede a Bruxelles hanno esplicitamente indicato il governo russo come un attore pericoloso, impegnato con continuità nella guerra dell’informazione, in grado di avvelenare i dibattiti pubblici e interferire nei processi elettorali e nella gestione delle crisi. È interessante notare che il governo russo non ha pubblicamente confermato né negato il proprio coinvolgimento in casi di disinformazione. È un dato di fatto che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Negli ultimi anni l’Unioneha progressivamente rafforzato il proprio impegno nella lotta alla disinformazione e ai suoi effetti politici. Sebbene siano molti gli attori che producono e diffondono disinformazione per ragioni economiche oltre che di potere, l’UE sembra preoccuparsi particolarmente per le minacce provenienti dalla Russia. I massimi funzionari e istituzioni con sede a Bruxelles hanno esplicitamente indicato il governo russo come un attore pericoloso, impegnato con continuità nella guerra dell’informazione, in grado di avvelenare i dibattiti pubblici e interferire nei processi elettorali e nella gestione delle crisi. È interessante notare che il governo russo non ha pubblicamente confermato né negato il proprio coinvolgimento in casi di disinformazione. È un dato di fatto che ...

Docwind_docwind : @chilisummer @giobandnere ...e perché negare la sepoltura tradizionale ? Qualcuno mi spiega come può una salma mess… - ccanisciunefess : ma il mio pensiero va a ficacci olive e amica chips che con tutte le volte che gli è stato chiesto di dissociarsi d… - RerihAlex : RT @laitman_it: Il Bore’ esegue la frattura da solo, e noi Gli chiediamo la connessione. In tutte queste azioni sentiamo il Bore’, capiamo… - rossodisera00 : @Agenzia_Italia ma siamo adulti consapevoli delle nostre azioni , di tutte le nostre azioni , o siamo tutti bimbimi… - sportli26181512 : SPAL-Chievo 0-0: Pareggio SPAL e Chievo. Finisce 0-0 il match valevole per la dodicesima giornata della Serie B. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte azioni dell’Unione Tutte le azioni dell’Unione europea per combattere la propaganda del Cremlino Linkiesta.it La ’’Cassa’’ diventa banca pubblica

La presidente ha confermato lo scenario che si è consolidato nelle due ultime settimane, da quando cioè il nuovo consiglio d’amministrazione della Banca Popolare di Bari, in possesso delle azioni di ... Il Lucento se la ride contro un super SanMauro (T. Pulcino di Pasqua 2005)

Nel primo tempo le due squadre, impegnate nello studio reciproco, non sono riuscite a impostare un buon ritmo di gioco e non si sono viste azioni pericolose per tutta la frazione, anche se è balzata ... La presidente ha confermato lo scenario che si è consolidato nelle due ultime settimane, da quando cioè il nuovo consiglio d’amministrazione della Banca Popolare di Bari, in possesso delle azioni di ...Nel primo tempo le due squadre, impegnate nello studio reciproco, non sono riuscite a impostare un buon ritmo di gioco e non si sono viste azioni pericolose per tutta la frazione, anche se è balzata ...