Telegram Down: migliaia di segnalazioni, utenti in rivolta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora un disservizio per una App online, sul web. Oltre 10mila segnalazioni in pochi minuti appena un’ora fa: questo il picco raggiunto dal Telegram Down, il nuovo disservizio legato a un’app in pochissime ore. Dopo il Down di Google, che aveva coinvolto anche i servizi a esso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora un disservizio per una App online, sul web. Oltre 10milain pochi minuti appena un’ora fa: questo il picco raggiunto dal, il nuovo disservizio legato a un’app in pochissime ore. Dopo ildi Google, che aveva coinvolto anche i servizi a esso L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : Telegram down oggi, l’App di messaggistica non funziona: problemi in tutta Italia - MediasetTgcom24 : Telegram in down, malfunzionamenti per il servizio di messaggistica #Telegram - coder_487 : RT @AppleZein: Telegram DOWN in tutto il mondo - coder_487 : RT @AppleZein: Telegram DOWN in tutto il mondo - montanariluca21 : RT @TuttoAndroid: Telegram down oggi 16 dicembre, impossibile inviare e ricevere messaggi -