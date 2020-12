Spotify Down: cosa sta accadendo, problemi con l’accesso (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancora problemi con le piattaforme digitali, oggi è la volta dello . (foto pubblico dominio)Sono giornate difficili per chi utilizza le piattaforme digitali e non solo: ieri si era verificato il Down dei servizi digitali di Poste Italiane. Sin dalle 8:30 di ieri mattina, infatti, ci sono problemi su tutta la rete dei servizi offerti. Oggi invece tocca a Spotify: dalle 9 e mezzo di oggi la popolare piattaforma di musica in streaming sta registrando un malfunzionamento che riguarda tutto il mondo. Appena due giorni fa, era peraltro toccato a Google e ai suoi servizi, compreso Youtube. Leggi anche aggiornamenti su Google Down –> CLICCA QUI cosa sapere sullo Spotify Down Le decine di migliaia di segnalazioni che arrivano da tutto il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ancoracon le piattaforme digitali, oggi è la volta dello . (foto pubblico dominio)Sono giornate difficili per chi utilizza le piattaforme digitali e non solo: ieri si era verificato ildei servizi digitali di Poste Italiane. Sin dalle 8:30 di ieri mattina, infatti, ci sonosu tutta la rete dei servizi offerti. Oggi invece tocca a: dalle 9 e mezzo di oggi la popolare piattaforma di musica in streaming sta registrando un malfunzionamento che riguarda tutto il mondo. Appena due giorni fa, era peraltro toccato a Google e ai suoi servizi, compreso Youtube. Leggi anche aggiornamenti su Google–> CLICCA QUIsapere sulloLe decine di migliaia di segnalazioni che arrivano da tutto il ...

