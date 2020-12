Roma | il padre accoltella i due figli | grave il più piccolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

E' scaturito tutto da una lite furibonda con i, poi degenerata. Un 75enne al culmine di un litigio ha impugnato un coltello e, usandolo come arma, ha colpito i duedi 25 e 26 anni, uno al torace e l'altro all'addome. Il più giovane è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I e sottoposto un importante intervento chirurgico. Ferito, menoil maggiore. Il tutto è avvenuto oggi, 16 dicembre, in una palazzina nel quartiere di San Lorenzo. Ad intervenute sul posto i gli agenti dei commissariati San Lorenzo, Porta Pia e Sant'Ippolito. Ilè stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato. Sconosciuti al momento i motivi del gesto. Le indagini sono in corso.