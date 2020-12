Rifiuti Zero ‘smaschera’ le mascherine usa e getta: ora l’alternativa riusabile certificata c’è! (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’avevamo preannunciato nelle due giornate nazionali di mobilitazione di fine ottobre contro le mascherine usa e getta nelle scuole. Il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, l’associazione Zero Waste Italy, la fondazione Più e la cooperativa sociale EtaBeta di Bologna hanno messo a disposizione mascherine certificate come dispositivo medico (non di generico “uso comune” fai da te) che tutelano al massimo la sicurezza dal virus ma anche dell’ambiente visto che esse sono lavabili almeno 25 volte. Il lancio di queste mascherine è avvenuto dall’ufficio del Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori alla presenza di Joan Crous, presidente della cooperativa EtaBeta e dei sindaci, rispettivamente Luca Menesini di Capannori (Lu) e Edoardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’avevamo preannunciato nelle due giornate nazionali di mobilitazione di fine ottobre contro leusa enelle scuole. Il Centro Ricercadi Capannori, l’associazioneWaste Italy, la fondazione Più e la cooperativa sociale EtaBeta di Bologna hanno messo a disposizionecertificate come dispositivo medico (non di generico “uso comune” fai da te) che tutelano al massimo la sicurezza dal virus ma anche dell’ambiente visto che esse sono lavabili almeno 25 volte. Il lancio di questeè avvenuto dall’ufficio del Centro Ricercadi Capannori alla presenza di Joan Crous, presidente della cooperativa EtaBeta e dei sindaci, rispettivamente Luca Menesini di Capannori (Lu) e Edoardo ...

