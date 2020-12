Regina Elisabetta, staff in rivolta: non vogliono fare quarantena. E lei non passerà il Natale a Sandringham (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono tempi duri per la Regina Elisabetta che come riportato dai tabloid inglesi sarebbe furiosa con lo staff della sua tenuta di Sandringham. Il motivo? Il personale sarebbe restio ad accettare una quarantena di quattro settimane per permettere a Sua Maestà di trascorrere le vacanze di Natale nel Norfolk in assoluta sicurezza. E così, per la prima volta in 33 anni, Elisabetta II e Filippo festeggeranno il Natale al Castello di Windsor rinunciando a Sandringham, una delle tradizioni reali più longevi di sempre. Come si legge su The Mirror, The Queen avrebbe imposto al personale della sua tenuta di campagna una quarantena coatta di quattro settimane per non rinunciare alle sue tradizionali vacanze natalizie, ma la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono tempi duri per lache come riportato dai tabloid inglesi sarebbe furiosa con lodella sua tenuta di. Il motivo? Il personale sarebbe restio ad accettare unadi quattro settimane per permettere a Sua Maestà di trascorrere le vacanze dinel Norfolk in assoluta sicurezza. E così, per la prima volta in 33 anni,II e Filippo festeggeranno ilal Castello di Windsor rinunciando a, una delle tradizioni reali più longevi di sempre. Come si legge su The Mirror, The Queen avrebbe imposto al personale della sua tenuta di campagna unacoatta di quattro settimane per non rinunciare alle sue tradizionali vacanze natalizie, ma la ...

